"مع التوأم".. الخليج 365 يكشف باقي أفراد الجهاز الفني للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، باقي أفراد الجهاز الفني للمنتخب، بعد تولي حسام حسن.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، وإبراهيم حسن مديرا عاما.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن طارق سليمان مدربًا للمنتخب، وسعفان الصغير مدرب لحراس المرمى، ووليد بدر مدير إداري.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر ودع منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح 8-7.

ومنذ أيام، أقال اتحاد الكرة البرتغالي روي فيتوريا وجهازه المعاون من تدريب المنتخب الأول لكرة القدم، بعد فشله في تخطي دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وجاء تشكيل الجهاز الفني بالكامل كالتالي:

- حسام حسن مديرا فنيا

- إبراهيم حسن مديرا للمنتخب

- طارق سليمان مدربا عاما

- سعفان الصغير مدربا للحراس

- وليد بدر مديرا إداريا