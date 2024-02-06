شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الكرة: كل طلبات حسام حسن في قيادته لمنتخب مصر مٌجابة وسندعمه بقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس اتحاد الكرة، جمال علام، إن هناك ثقة كبيرة في قدرات حسام حسن على قيادة منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026.

وأضاف علام في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، اليوم الثلاثاء، أن حسام حسن صاحب تاريخ كبير للغاية والمنتخب سيظهر بقوة معه في الفترة المقبلة.

وأكد أن لاعب ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح يعشق مصر وقائد حقيقي وسيكون أكبر مساعد لحسام حسن في قيادته لمنتخب مصر.

وأوضح أن قصة مدرب منتخب مصر السابق، روي فيتوريا انتهت تماما مع منتخب مصر وتفهم الموقف في توجيه الشكر له.

وقال: " كل طلبات حسام حسن في قيادته لمنتخب مصر مٌجابة وسندعمه بقوة".

وتقدم قصواء الخلالي برنامجها على قناة سي بي سي من السبت إلى السبت، أهم الأحداث، وتحليل لأبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات.