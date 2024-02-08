شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا في رسالة غامضة عبر انستجرام: "أحلى ما في الدنيا قلبك النضيف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمود كهربا، لاعب الأهلي رسالة غامضة عبر ستوري عبر حسابه الشخصي على انستجرام، دون تحديد السبب منها.

وكتب كهربا: "المهم تفضل نضيف.. أحلى ما في الدنيا قلبك النضيف".



كهربا

وعلى ما يبدو أن كهربا، بدا متأثرا بكثرة الحديث فى الأيام الأخيرة عن قضيته مع الزمالك وإمكانية إيقافه فى اى وقت.

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس أزمة محمود كهربا لاعب الأهلي، وتنفيذ العقوبة الموقعة عليه من قبل الفيفا لصالح نادي الزمالك والمقدرة بـ2 مليون دولار بخلاف غرامات التأخير.

قال شوبير في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على راديو أون سبورت إف إم: "بعد إعلان جدول قضايا المحكمة الرياضية الدولية حتى شهر مايو المقبل وعدم إدراج قضية محمود كهربا، فإن اللاعب ليس لديه إيقاف حتى نهاية الموسم، لأنه حتى لو صدر حكم سيحتاج 60 يوما لحين صدور الحكم، وهو ليس تحت المقصلة".

أردف: "ما سيحدث في حالة صدور حكم وتأييد اذا صدر ضد كهربا، فلن يكون أمامه سوى المحكمة الفيدرالية في سويسرا، كما فعل خالد بوطيب مع الزمالك، والزمالك لا يزال في انتظار المحكمة الفيدرالية بخصوص اللاعب لأنه تم الحكم بعقوبة كبيرة".

شدد: "كهربا سيلجأ إلى المحكمة الفيدرالية حال كان الحكم ضد وقد يستغرق الأمر الموسم المقبل بالكامل أيضا، وكنت أتعجب من استمرار سليماني كوليبالي لاعب الأهلي السابق في ممارسة اللعبة رغم العقوبات الموقعة عليه، وعلمت فيما بعد أن الفيفا يفضلوا أن يستمر اللاعب في مزاولة الكرة، ويبدو أن قرار كهربا سيستغرق وقتا".

أضاف: "أعجبني تصريحات حسين لبيب رئيس الزمالك والتي يطلب فيها مساعدة الأهلي في حل أزمة غرامة كهربا، والبعض تهكم على تصريحاته، ولكنها تصريحات واقعية لاسيما وأن هناك منعطفا جديدا في العلاقة بين مجلس إدارة القطبين".