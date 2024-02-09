ملف الخليج 365.. إصابة في الزمالك.. صفقة الأهلي.. وظهور حسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الخليج 365 عدة موضوعات هامة، أمس الخميس، أبرزها إصابة أحمد حمدي لاعب الزمالك، إعارة نادي الاهلي للوافد الجديد، وفوز الهلال بكأس موسم الرياض على حساب النصر السعودي، ورفض لاعبات منتخب إيرلندا مصافحة فريق الكيان الصهيوني.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الخميس:

بعد خروجه من ودية الشباب.. الزمالك يكشف تفاصيل إصابة أحمد حمدي

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، تعرض أحمد حمدي لاعب الوسط للإصابة خلال المباراة الودية بين الفريق الأول وفريق الشباب مواليد 2005.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لاعبات منتخب أيرلندا لكرة السلة يرفضن مصافحة فريق الكيان الصهيوني

رفضت لاعبات منتخب ايرلندا مصافحة نظيراتهن الإسرائيليات قبل المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن مواجهات التصفيات المؤهلة إلى "يورو باسكت 2025".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الخليج 365 يكشف سر غياب حسام حسن عن أول جلسة مع جمال علام

كشف مصدر مطلع، سر غياب حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، عن جلسة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام للتنسيق بشأن المرحلة المقبل.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"غرق في موجه الأزرق".. الهلال السعودي يفوز على النصر ويحصد لقب كأس موسم الرياض

انتهت مباراة النصر والهلال السعودي، التي أقيمت اليوم الخميس، في إطار نهائي كأس موسم الرياض.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الهلال يتسلم كأس موسم الرياض وسط احتفالات عارمة (فيديو وصور)

تسلم نادي الهلال السعودي بقياد سالم الدوسري، كأس موسم الرياض وسط احتفالات عارمة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"أم درمان ومصر وخطاب حماسي".. عندما ساعد لاعب ساحل العاج في وقف الحرب الأهلية بوطنه

يمكن لأي كاتب سيناريو في هوليوود أن يجعل النهاية غير واقعية، مثل إيقاف لاعب كرة القدم حالة الحرب في بلاده، لشعبية اللعبة وما يرتبط بها من شغف، إلا أن هذا سيظل فيلما تلفزيونيا، لكن الحقيقة أن أسطورة ساحل العاج ونادي تشيلسي ديدييه دروجبا، تمكن من تحويل سيناريو هوليوود إلى حقيقة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"إيطاليا وفرنسا".. نتائج قرعة دوري الأمم الأوروبية 2024/25

أقيمت اليوم الخميس، قرعة دوري الأمم الأوروبية موسم 2024/25 المقامة في العاصمة باريس، والتي أسفرت عن مجموعات قوية للغاية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

حسام حسن: نشاهد أعظم لاعبي العالم في الدوري السعودي الآن.. وهذه البطولة متعة مكتملة للجماهير العربية

علق حسام حسن مدرب منتخب مصر عبر قناة "Mbc مصر"، على مباراة نهائي كأس موسم الرياض بين الهلال والنصر السعودي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"رحيل جديد في الشتاء".. الأهلي يعير صفقته الجديدة إلى المصرية للاتصالات

توصل النادي الأهلي لاتفاق نهائي بشأن إعارة "الوافد الجديد"، الغاني صامويل أوبونج، لفريق المصرية للاتصالات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ثنائي ليفربول وريتشالسون.. المرشحون لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، أسماء اللاعبين المرشحين لجائزة لاعب شهر يناير من المسابقة، ويتنافس 6 لاعبين على الجائزة، بينهم ثنائي ليفربول كونور برادلي وديوجو جوتا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا