إلغاء المجموعات وزيادة المباريات.. تفاصيل نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، خلال اجتماع لجمعيته العمومية يوم الخميس، على تعديل النظام الحالي لمرحلة المجموعات، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسوف تنتقل بطولة الأندية الأهم والأقوى في أوروبا، إلى نظام الدوري، ابتداءً من الموسم القادم، لينتهي بذلك النظام الذي استمر لمدة عشرين عامًا.

وكانت تعرف البطولة سابقًا بلقب، كأس أبطال الدوري الأوروبية للأندية، حيث كانت تُقام على نظام المبارتين ذهابًا وإيابًا وخرج المغلوب.

وظهرت دور المجموعات لأول مرة في موسم (1991-1992)، حيث تم تقسيم الأندية الثمانية المتأهلة من دور الـ16 في البطولة إلى مجموعتين، كل مجموعة تحتوي على 4 فرق، قبل أن يتم تغيير اسم البطولة في وقت لاحق إلى دوري أبطال أوروبا.

كأس دوري أبطال أوروبا

وخضعت المسابقة لعدة تغييرات مختلفة، حتى تم استخدام النظام الحالي في موسم 2003-2004، بـ توزيع الأندية الـ 32 المشاركة في البطولة على 8 مجموعات مختلفة، حيث تتألف كل مجموعة من 4 أندية، بموجب هذا النظام، يتأهل الفريقان الأول والثاني في كل مجموعة إلى مرحلة الإقصاء.

تفاصيل النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا

من المقرر أن يشارك كل فريق في 8 مباريات، بزيادة مقدارها مباراتين عن عدد المباريات التي كان يشارك فيها سابقا، وفقًا للنظام السابق، على أن يلعب الفريق 4 مباريات في ملعبه الخاص و4 مباريات خارج أرضه.

وسيتم تصنيف الفِرَق على 4 مستويات، وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وسيتم لعب مباريات بين كل فريق وفرق أخرى من جميع المستويات الأربعة.

ويتقدم أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ 16، بينما تُجرى مباريات التصفيات المؤهلة للفرق المصنفة من التاسع إلى الرابع والعشرين، لتحديد الثمانية الأخيرة التي ستتأهل لهذا الدور.

كأس دوري أبطال أوروبا

وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على تعديل هيكل بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي لـ موسم (2024-2025)، حيث ستزداد عدد الفرق المشاركة في كل منهما إلى 36 فريقًا.