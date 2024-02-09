شكرا لقرائتكم خبر عن اتحادات شمال أفريقيا تناقش خطط تطوير التنس فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اجتماع منطقة شمال أفريقيا للتنس، على هامش البطولة الأفريقية للناشئين والناشئات تحت 18 عاما، والمقامة حاليا بنادى الأمن المركزى. وعقد الاجتماع برئاسة المغربى عزيز العراف رئيس المنطقة وبحضور كل من رئيس الاتحاد المصرى للتنس اسماعيل الشافعى ورؤساء اتحادات تونس وليبيا والجزائر وموريتانيا و مسئول التطوير والتنمية بالاتحادين الدولى والافريقى للتنس أمين بن مخلوف والسكرتير العام للاتحاد المصرى للتنس المهندس وليد سامى وفرانك كوروا مدير التخطيط والتطوير بالاتحاد المصرى للتنس.

وشهد الاجتماع مناقشات حول كيفية تحقيق المزيد من التطوير والنمو للعبة البيضاء فى شمال افريقيا. كما استعرض الاجتماع النموذج المصرى الناجح فى استضافة البطولات العالمية والقارية والدولية خلال السنوات الماضية.

وتقرر خلال الاجتماع مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد الأفريقى للتنس لتقديم توصيات لتعديل بعض بنودها ومناقشة ميزانية منطقة شمال افريقيا واقتراح بتكوين صندوق لدعم البطولات فى دول المنطقة.