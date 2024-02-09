تعليق ناري من بنزيما على تواجده في الدوري السعودي ومفاجأة بشأن اعتزاله

علق الفرنسي كريم بنزيما نجم نادي اتحاد جدة، على تواجده في الدوري السعودي، كما أنه فجر مفاجأة بشأن اعتزاله كرة القدم نهائياً.

انتقل كريم بنزيما إلى صفوف الاتحاد السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع ريال مدريد الإسباني.

وسار بنزيما بشكل جيد في بداية انتقاله إلى صفوف الدوري السعودي، قبل أن تتدهور علاقته مؤخراً مع إدارة اتحاد جدة وجهازه الفني.

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وكثر الجدل حول مستقبل بنزيما مع الاتحاد، خاصة بعد الأزمات التي شهدها الطرفين خلال الفترة الماضية، التي أبدت رغبة اللاعب في العودة إلى أوروبا.

وأصبح مستقبل بنزيما مع اتحاد جدة، حديث الساعة على الساحة الكروية في الفترة الأخيرة، وازداد الجدل حول قرار رحيل اللاعب، أو اعتزاله كرة القدم نهائياً.

وحسم النجم الفرنسي هذا الجدل بمنشور ناري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” الذي أعاد فتحه خلال ساعات قليلة.

تعليق ناري من بنزيما

وكتب بنزيما على إنستجرام منذ قليل:”الوقت سيخبرك بما سيحدث، ولكن أن وحد من سأقرر نهاية مشواري الرياضي أم استمراره”.

وأضاف: “حين تكون في مكة كمسلم تشعر بالسلام، إنه مكان استثنائي، أنا في سلام هنا”.

وأوضح: “بالنسبة للعديد من الناس، أن تحمل الرقم تسعة على قميصك يعني بأنك ستسجل 50 هدفًا في الموسم الواحد، ولكن بالنسبة لي، الرقم يعني أني واحد من ضمن 11 لاعب، وسأفعل كل ما يلزم حتى يسجل الفريق ونفوز”.

كما قال بنزيما في تصريحات نشرتها مجلة “gqmiddleeast” العالمية: أنا لست لاعب كرة قدم هنا في المملكة العربية السعودية فقط، بل أنا سفير أيضًا.

وتابع: أنا هنا لجلب لاعبين أوروبيين عظماء في المستقبل القريب، حتى لو كان هناك بالفعل لاعبين رائعين في الدوري السعودي”.

وواصل: “التحدي الذي يواجهنا هو رفعه إلى نفس مستوى الدوريات الأوروبية، الوقت سيخبرنا ماذا سيحدث بعد ذلك.

و: “وحدي من يختار متى ستنتهي مسيرتي المهنية أم لا، في النهاية، أود أن يتذكرني الناس كشخص بدأ من القاع وشق طريقه إلى القمة بمفرده رغم كل العقبات التي واجهتني، وهذا شيء يجعلني فخورًا للغاية”.