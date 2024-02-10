الامارات | ليما: «الأبيض» لم يودع «آسيا» وحده.. هناك منتخبات كبيرة خرجت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد لاعب الوصل والمنتخب الوطني لكرة القدم، فابيو ليما، أنه لم يظهر بمستوى جيد مع «الأبيض» في كأس أمم آسيا، التي اختتمت أمس في قطر، لافتاً إلى أنه كان يطمح إلى تقديم بطولة كبيرة مع المنتخب. وقال ليما لـ«الإمارات اليوم»: «إنه كان يتمنى أن تكون مشاركته الأولى في البطولة القارية أفضل مما تحقق». وكان المنتخب قدم مستوى متواضعاً في البطولة، وودع المسابقة من دور الـ16 بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام منتخب طاجيكستان، بعد التعادل معه في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1. ولم يقدم ليما المستوى المنتظر منه، حيث شارك في بعض المباريات أساسياً، وفي أخرى بديلاً.

وقال ليما: «شخصياً لم أظهر بمستوى جيد، لأنه أحياناً لا تسير الأمور مثلما يرغب اللاعب، والمنتخب أيضاً لم يظهر بشكل جيد، سواء بالنسبة للأداء أو النتائج، وطموحنا كان أبعد من دور الـ16 الذي ودعنا فيه البطولة».

وأضاف: «لن نتوقف عن العمل.. وعلينا أن نستعد لمباريات مهمة أيضاً في الفترة المقبلة، أبرزها تصفيات مونديال 2026 في مارس المقبل، وبالنسبة لنا كلاعبين يجب أن نتدرب جيداً، فلدينا مدرب يقوم بعمله حتى نكون جاهزين للمرحلة المقبلة التي تتضمن المشاركة في (كأس الخليج)».

وعن البطولة الآسيوية، قال ليما: «المنتخب لم يودع (آسيا) مبكراً وحده، هناك منتخبات كبيرة مرشحة وخرجت أيضاً، مثل السعودية واليابان وكوريا الجنوبية». وأكمل حديثه عن البطولة القارية، قائلاً: «أنا سعيد جداً بالمشاركة في كأس آسيا، إذ إنني كنت أطمح إلى أن ألعب بطولة بهذه القوة مع المنتخب، وتمنيت أن يتأهل الفريق إلى النهائي أو نصف النهائي على أقل تقدير، ولكن هذه هي كرة القدم، ويجب أن نحسّن من أنفسنا حتى نظهر بشكل أفضل في الاستحقاقات المقبلة».

وتحدث ليما أيضاً عن عودة الوصل بعد فترة التوقف، والفوز أول من أمس بصعوبة على الوحدة 2-1 في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وقال: «سيناريو مباراة الفريقين في الدوري كاد يتكرر، حين تقدمنا بهدفين قبل أن يعود الوحدة ويتعادل، وفي لقاء الكأس تقدمنا أيضاً بهدفين، وكاد الانتصار يضيع منا لولا حفاظنا على التقدم بنتيجة 2-1». وواصل: «هدف الوحدة سيصعب علينا المهمة في لقاء الإياب، والحقيقة أننا لم نقدم مستوى كبيراً في الشوط الثاني، ولكن في الوقت نفسه سعداء بالفوز».

وأردف: «سنغلق ملف الكأس، لأن لدينا مباراة مهمة جداً، بعد غدٍ، أمام النصر في الدوري، وهي مباراة (ديربي)، ولدينا رغبة كبيرة في تحقيق الفوز للحفاظ على فارق النقاط في صدارة الترتيب». وتابع: «المباراة لن تكون سهلة، فكل مواجهات الوصل والنصر لها حسابات خاصة، لكن لدينا تركيز كبير، ونعلم تماماً أهمية المباراة التي ستقام على ملعبنا».

وأشار إلى أن «الوصل لا ينظر إلى ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الفريق مرشح للفوز بكل بطولات الموسم الحالي»، وقال: «يصلنا ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن ذلك لا يعنينا في شيء، ويجب أن نستمر على أرض الواقع، وأن يكون تعاملنا مع المباريات بتركيز كبير، ونهتم بكل مباراة بشكل منفصل، ثم نرى ماذا يمكن أن يحدث في نهاية الموسم».

واختتم ليما تصريحاته بقوله: «الوصل تعاقد مع لاعبين جدد، وهناك تركيز كبير من الجهاز الفني واللاعبين، إذ إننا نعلم أن النصف الثاني من الموسم هو الأكثر أهمية، وذلك حتى نستكمل النتائج الجيدة التي حققها الفريق في النصف الأول، وحتى يجني الفريق ثمار الجهد الذي بذله الجميع، ولكي نحرص على أن تكون النهاية بقوة البداية نفسها».

. لا يعنينا في شيء ترشيح الوصل للفوز بكل بطولات الموسم.