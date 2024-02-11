الامارات | 6 ميداليات «كاراتيه» للشارقة وشباب الأهلي في «الدورة العربية للسيدات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقلدت بطلات شباب الأهلي والشارقة ست ميداليات، في افتتاح منافسات (الكاراتيه)، ضمن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.

وحصد الفريقان ثلاث ميداليات ذهبية وفضيتان وبرونزية، استهلت بفوز لاعبة شباب الأهلي شيخة اليافعي بذهبية فردي الـ«كاتا»، قبل أن ينال فريق شباب الأهلي ذهبية الفرق. وجاءت الميدالية الذهبية الثالثة، بتوقيع لاعبة الشارقة سارة العامري في «الكوميتيه» لوزن تحت 61 كلغم، على حساب لاعبة شباب الأهلي هلا خالد التي حصدت الميدالية الفضية.

وحصدت لاعبة الشارقة حوراء العجمي فضية «الكوميتيه» تحت 50 كلغم، وزميلتها في النادي اليازية خالد برونزية «الكوميتيه» تحت 55 كلغم.