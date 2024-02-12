يامال ينقذ برشلونة من الهزيمة ويتعادل مع غرناطة في الدوري الإسباني

نجح يامين يامال، في قيادة فريق برشلونة لتحقيق التعادل مع نظيره غرناطة بنتيجة ثلاثة أهداف لكل منهما، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

واستضاف فريق برشلونة نظيره غرناطة، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.

وافتتح لامين يامال، أهداف المباراة لصالح برشلونة في الدقيقة 14، وقبل نهاية الشوط الأول، سجل ريكارد سانشيز سندرا، التعادل لفريق غرناطة في الدقيقة 43.

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وفي الشوط الثاني، تحول اللقاء بتسجيل فاكوندو بيليستري، الهدف الثاني في شباك النادي الكتالوني خلال الدقيقة 60، ولكن روبرت ليفاندوفسكي خطف التعادل لأصحاب الأرض بعد 3 دقائق فقط.

وعاد غرناطة لتسجيل هدف التقدم مرة أخرى خلال الدقيقة 66 بتوقيع إجناسي ميكيل، ولكن موهبة برشلونة لامين يامال، أحرز التعادل للبارسا من جديد في الدقيقة 80.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى 51 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما رفع غرناطة رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع عشر.