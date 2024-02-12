الأهلي يطير إلى الجزائر بعد غدٍ استعدادًا لملاقاة شباب بلوزداد

ياسر رشاد - القاهرة - تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دولة الجزائر بعد غد الأربعاء ، استعدادًا لملاقاة شباب بلوزداد ، المقرر إقامتها الجمعة 16 فبراير الجاري ، لحساب الجولة الرابعة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





ويخوض الأهلي المواجهة محتلاً صدارة ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط ، بينما يأتي الفريق الجزائري ثالثًا بـ 4 نقاط.

كان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد قرر تكليف مـحمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتوجهة إلى الجزائر.

وحرص الجارحي على التنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، واصل تدريباته صباح الأمس.

واكتفى اللاعبون بأداء فقرات بدنية مكثفة في الجيم، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز الجميع بالشكل المناسب ‏للمباراة، فيما قاد ميشيل يانكون مدرب الحراس فقرات متنوعة لحراس المرمى على ملعب مختار التتش.‏