الامارات | البرازيل حاملة ذهبية كرة القدم تغيب عن أولمبياد باريس 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فشلت البرازيل، حاملة اللقب في النسختين الأولمبيتين الأخيرتين في منافسات كرة القدم للرجال، في حجز بطاقتها الى ألعاب باريس الصيف المقبل، بعد خسارتها امام غريمتها التقليدية الارجنتين 0-1 في كراكاس في التصفيات الاميركية الجنوبية.

في المقابل، نجحت الأرجنتين بقيادة مدربها لاعب الوسط الدولي السابق خافيير ماسكيرانو في التأهل الى النهائيات بفضل هدف لوسيانو غوندو، في سعيها الى اللقب الثالث في تاريخها بعد عامي 2004 و2008.

وانحصرت المنافسة على البطاقة الثانية لاميركا الجنوبية في الاولمبياد بين الباراغواي وفنزويلا حيث تحتاج الاولى الى التعادل فقط، فيما يتعين على الثانية الفوز.

ويعتبر فشل برازيل المهاجم الواعد إندريك (17 عاما) خيبة أمل كبيرة وهي كانت بحاجة الى التعادل فقط لضمان تواجدها في العرس الاولمبي.

لكن الأرجنتين هي التي ستتاح لها الفرصة لإحياء الذكريات الجميلة للميداليات الذهبية لعامي 2004 مع المهاجم كارلوس تيفيس والمدرب مارسيلو بيلسا، و2008 مع ليونيل ميسي.

وبلغت منتخبات البرازيل والارجنتين والباراغواي وفنزويلا المرحلة النهائية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للأولمبياد، وهي مجموعة من أربعة منتخبات يلعب كل واحد مع خصمه مرة واحدة، ويتأهل صاحبا المركزين الاول والثاني إلى أولمبياد باريس.