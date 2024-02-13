ميدو: سيناريو تتويج كوت ديفوار بكأس الأمم تاريخي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو أن سيناريو تتويج كوت ديفوار ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، كان غريبًا ولم يكن أحد يحلم بما حدث.

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وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: "سيناريو تتويج كوت ديفوار بكأس الأمم كان غريبًا، خاصًة بعد الظهور السيئ للأفيال في دور المجموعات".

وأكمل": " كوت ديفوار توجت بالنسخة الثالثة في كأس الأمم في سيناريو تاريخي، ولم يكن أحد يحلم في كوت ديفوار بالتتويج، بعد الأداء في دور المجموعات".

وأتم: "هناك ثورة في كرة القدم وخريطة المنتخبات القوية تغيرت، ولابد أن نتحرك في الكرة المصرية لمواكبة تلك التغييرات لمعرفة الأخطاء ومواصلة التتطور".