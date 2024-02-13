الاتحاد المصري يعلن التشكيل النهائي للجهاز الفني لمنتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم التشكيل النهائي للجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب على التشكيل النهائي لأعضاء المنتخب الوطني.

وتم تعيين طارق سليمان مدرب عام، ومحمد عبد الواحد مدرب، بالإضافة إلى مدرب الحراس سعفان الصغير.

بجانب تعيين البرازيلي مانويل باريونوفو كمدرب أحمال، ووليد بدر مدير إداري، كما تقرر استمرار الجهاز الطبي والإداري.

الجدير بالذكر أعلن الاتحاد المصري تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

وخرج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2023، عقب الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح 8-7.

اقرأ أيضًا:

"كريستيانو يتصدر".. أكثر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا

رسميا.. التوأم يوقعان عقود تدريب المنتخب وتأجيل موعد تقديمهم (صور)