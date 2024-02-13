«الاحتراف» تربك النصر قبل مواجهة الفيحاء في دوري الأبطال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على استاد الأمير فيصل بن فهد في الملز يحل فريق النصر ضيفا على مواطنه فريق الفيحاء، مساء اليوم عند التاسعة مساء، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024م.

وكان النصر قد تأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بعد تصدر المجموعة الخامسة بـ 14 نقطة، بينما بلغ الفيحاء هذا الدور عقب احتلال وصافة المجموعة الأولى بـ 9 نقاط.

مصالحة جماهيره

وتبدو الفوارق كبيرة بين النصر، وصيف الدوري السعودي راهنا بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر، والفيحاء صاحب المركز الـ14 الذي خسر آخر 5 مباريات في الدوري.

وسيبحث النصر عن مصالحة جماهيره بعد الخسارة في نهائي كأس موسم الرياض أمام الهلال (0-2).

ويغيب عن النصر عبد الرحمن غريب لإجهاد في العضلة الأمامية، فيما يعول على رونالدو، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، والسنغالي ساديو ماني الذي خسر لقب كأس أمم أفريقيا والبرازيلي أندرسون تاليسكا.

ويبرز في الفيحاء المهاجم الزامبي فاشون ساكالا لاعب رينجرز الأسكتلندي السابق، والصربي فلاديمير ستويكوفيتش، بينما يغيب الإيفواري جيسلان كونان المتوج مع بلاده بكأس الأمم الأفريقية الأحد.

الاحتراف تربك النصر

تلقى البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، صدمة قوية بعد انتهاء موسم حارسه الشاب نواف العقيدي.

وأعلنت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء الاثنين عقوبات نجوم المنتخب السعودي الذين رفضوا الانضمام لمعسكر «الأخضر» للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2023.

ومن ضمن القرارات، إيقاف نواف العقيدي 5 أشهر مع غرامة مالية نحو 300 ألف ريال سعودي.

وسيواجه النصر أزمة قوية خلال الفترة المقبلة، نتيجة ذلك القرار في ظل معاناته الشديدة بمركز حراسة المرمى، حيث يعاني حاليا الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا من إصابة عضلية تعرض لها خلال مشاركته في فوز النصر على إنتر ميامي 6-0، في كأس موسم الرياض 2024.

فترة التوقف

قررت الإدارة النصراوية إقامة معسكر إعدادي في الصين خلال فترة التوقف لمشاركة الأخضر السعودي في بطولة كأس آسيا التي انتهت مؤخرا في العاصمة القطرية الدوحة وكان من المقرر أن يواجه النصر خلال معسكره فريق شنجهاي يوم 24 يناير ثم تشجاينج 28 يناير لكن تم إلغاء معسكر الفريق بعد تأكد إصابة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالإضافة لأسباب خارجة عن إرادة الفريق ليعود إلى مدينة الرياض للعب بطولة كأس موسم الرياض التي شارك فيها النصر وانتصر خلالها في اللقاء الأول أمام فريق إنتر ميامي بسداسية نظيفة ليواجه الهلال في النهائي ويخسر بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين في ملعب المملكة أرينا لأول مرة.

الفيحاء يعسكر بالإمارات

أقام فريق الفيحاء معسكرا خلال فترة التوقف الدولية الماضية، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، انطلق في الـ20 من يناير الماضي، تخلله 4 مباريات ودية كان آخرها أمام فريق نوفغوردو الروسي انتصر فيها بهدفين مقابل هدف ليختتم معسكره في الخامس من فبراير الحالي ويعود لأرض الوطن ليكمل استعداداته لعودة المنافسات في مقر النادي.

مواجهات سعودية في دوري أبطال آسيا:

2009 الاتحاد والشباب

2011 الاتحاد والهلال

2012 الاتحاد والأهلي

2014 الاتحاد والشباب

2019 الهلال والأهلي , الهلال والاتحاد

2020 النصر والتعاون , النصر والأهلي

2021 الهلال والنصر

ما قبل المواجهة:

أجانب النصر:

كريستيانو رونالدو

ساديو ماني

بروزوفيتش

إيمريك لابورت

عزيز بيهيتش

أندرسون تاليسكا

هداف الفريق في البطولة:

اندرسون تاليسكا 6 أهداف.

أجانب الفيحاء:

ستويكوفيتش

‏هنري أونيكورو

‏أنطوني نواكايمي

‏فاشيون ساكالا

جوكو سيمروت

هداف الفريق في البطولة: