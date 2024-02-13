دوري أبطال أوروبا.. لايبزيج وريال مدريد يتعادلان سلبياً في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - إنتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ريدبول لايبزيج الألماني وريال مدريد الإسباني بالتعادل السلبي دون أهداف في إطار منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أوروبا.

جاءت بداية المباراة ساخنة من جانب لايبزيج الذي نجح في هز شباك ريال مدريد بعد دقيقة واحدة فقط الا أن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود حالة تسلل.

سيطر لايبزيج بشكل كبير على وسط الملعب وتصدر لونين حارس الريال لتسديدة قوية من سيسوكو.

بمرور الوقت تحسن أداء ريال مدريد وبدأ في الغط المبكر على لايبزيج وكاد توني كروس أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 19 لولا تألق حارس الفريق الألماني.

هدأت المباراة بشكل نسبي في الربع ساعة الأخير من زمن الشوط الاول وغنحصرت الكرة في وسط الملعب لتنتهي أحداث الشوط بالتعادل السلبي.