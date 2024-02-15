شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز وزد يتعادلان سلبياً ويتقاسمان نقاط الجولة الـ12 بدورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريقا بيراميدز وزد سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ12 من دورى nile.

تشكيل بيراميدز ضد في دورى nile

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي.

بدلاء بيراميدز ضد زد في دورى nile

أحمد ميهوب - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - دودو الجباس.

تشيكل زد ضد بيراميدز في دورى nile

حراسة المرمى: عمرو حسام.

الدفاع: عبدالله بكري- محمد رضا- محمد أشرف- مصطفى العش.

الوسط: بيتر موتوموسي- احمد الصغيري -مصطفى زيكو- أحمد عاطف- مصطفى ميسي.

الهجوم: شادي حسين.

بدلاء زد ضد بيراميدز في دورى nile

عمرو حسام (شارك منذ البداية بعد إصابة على لطفي)، محمد سمير، علي جمال، مصطفى عادل، عبدالله مجدي، عبد الرحمن حسن، محمود محمد، ماجاسا ورشيد أحمد.

ترتيب بيراميدز وزد في دورى nile

بهذه النتيجة يحتل زد اف سى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في مثلهما وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 11 هدف ، في المقابل يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 18 نقطة بعدما لعب 9 مباريات فاز في 5 لقاءات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في لقاء وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 9 أهداف.