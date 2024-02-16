بينهم مجانية.. موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يخوض النادي الأهلي مباراة ضد شباب بلوزداد الجزائري، مؤجلة من الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، على استاد 5 جويلية، في التاسعة مساء غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وتنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، على قناتي بي إن سبورتس 6، والقناة الأرضية الجزائرية مجانا.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى، مصطفى شوبير

خط الدفاع، محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، علي معلول

خط الوسط، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السيولة

خط الهجوم، كريم فؤاد، حسين الشحات، محمود كهربا.

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