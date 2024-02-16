الامارات | «الأبيض» أكثر المنتخبات العربية مشاركة في المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر منتخب الإمارات للمرة الثامنة في بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية، ليتواجد ضمن قائمة «الصفوة» التي تتصدرها البرازيل واليابان اللتان ستكونان على موعد مع المشاركة الـ12 لكل منهما في النسخة الحالية «الإمارات 2024».

وسبق لمنتخب الإمارات للكرة الشاطئية خوض سبع نُسخ مونديالية سابقة، في رقم قياسي عربي غير مسبوق، بدأها بثلاث مشاركات متتالية بين 2007 و2009، في حين يخوض البطولة الحالية للمرة الرابعة على التوالي، بعد ثلاث مشاركات أخيرة في أعوام 2017 و2019 و2021.

ويتصدر «الأبيض» الإماراتي، المشهد الخاص بالتواجد العربي في كأس العالم، وبالمشاركة الثامنة الحالية يتفوق على شقيقه العُماني، الذي يظهر للمرة الخامسة في «المونديال»، مقابل مشاركتين سابقتين للمنتخب البحريني، الذي يغيب عن النسخة الحالية، في حين أن المنتخب المصري يخوض «كأس العالم الشاطئية» للمرة الأولى في تاريخه.

وعلى الصعيد الآسيوي، لا يسبق منتخب الإمارات إلا المنتخب الياباني صاحب فضية مونديال 2021، حيث يتساوى «الأبيض» في إجمالي عدد المشاركات مع نظيره الإيراني، وكلاهما يظهر للمرة الثامنة في كأس العالم.

المنتخب الإماراتي يملك عدد الانتصارات العربية الأكبر، بالفوز في ست مباريات، سواء خلال الوقت الأصلي أو الإضافي أو بركلات الترجيح، مقابل ثلاثة انتصارات في الوقت الطبيعي للمنتخب العُماني.

بينما حصد منتخب البحرين فوزين، أحدهما بركلات الترجيح، خلال نسخة 2006 التي حقق فيها أفضل ترتيب للمنتخبات العربية، بعد بلوغه ربع النهائي واحتلال المركز السادس في نهايتها آنذاك.

وخلال سبع مشاركات سابقة لمنتخبنا لم تُتح له الفرصة لتجاوز مرحلة المجموعات، لكنه كان قريباً جداً من بلوغ رُبع النهائي عام 2017، بعدما حقق فوزين وجمع أربع نقاط، بفارق نقطة واحدة عن البرتغال، الذي اقتنص بطاقة التأهل الثانية من المجموعة، وبفارق نقطتين عن متصدرها، منتخب باراغواي.

وتُعد دبي ثاني أكثر المدن العالمية استضافة للمونديال، بعد ريو دي جانيرو البرازيلية، ويملك المنتخب الإماراتي لقبين في كأس آسيا للكرة الشاطئية حصدهما على التوالي في 2007 و2008 بينما احتل الوصافة مرتين في نُسختي 2017 و2019.

• دبي ثاني أكثر المدن العالمية استضافة للمونديال بعد ريو دي جانيرو البرازيلية.