تشيلسي يراقب وضع كين "غير السعيد" مع بايرن ميونيخ

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: أكدت مصادر لموقع فوتبول إنسايدر أن نادي تشيلسي اللندني الذي ينافس في الدوري الإنكليزي الممتار "البريميرليغ" يراقب وضع هاري كين في بايرن ميونيخ.

وقال مصدر مطلع لموقع Football Insider إن "البلوز" يعلمون أن كين ليس سعيدًا تمامًا في ألمانيا، وقد يميل إلى العودة إلى الدوري الإنكليزي الممتاز.

ويتردد بقوة أن فريق ماوريسيو بوتشيتينو سيكون على استعداد نفس المبالغ المدفوعة للتعاقد مع كين من توتنهام العام الماضي (2023)، والتي يؤكد رئيس بايرن أولي هونيس أنها تبلغ حوالي 82 مليون جنيه إسترليني.

وتقول المصادر إن تشيلسي يدرك أن فريقه يتمتع بالطاقة والحيوية الشبابية، لكنه يفتقر الأداء الهجومي المؤثر، والذي سيكون مضمومناً في حال نجح في جلب الهداف السابق لفريق توتنهام.

كين سجل 28 هدفًا في 29 مباراة في جميع المسابقات مع بايرن هذا الموسم وساهم أيضًا بثماني تمريرات حاسمة، وهي أرقام جيدة على المستوى الفردي، ولكن أداء ونتائج البايرن ليست جيدة مقارنة مع المواسم الماضية سواء في البوندسليغا أو دوري الأبطال.

فاز كين أيضًا بثلاثة أحذية ذهبية في البريميرليغ وسجل 213 هدفًا لصالح توتنهام، معظمها جاء تحت قيادة مدرب تشيلسي الحالي بوتشيتينو.

ستسمح العودة إلى إنجلترا للمهاجم بمطاردة الرقم القياسي الذي سجله آلان شيرر والذي يبلغ 260 هدفًا في الدوري الممتاز، ليصبح حينها الهداف التاريخي للبريميرليغ.