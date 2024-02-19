الامارات | بوفتيني: الفوز على «الصقور» بسباعية يضع الوصل في مأزق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى لاعب الوصل، المغربي سفيان بوفتيني، سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الوصل على الإمارات بسبعة أهداف مقابل هدف، أول من أمس، في ثمن نهائي كأس رئيس الدولة، على استاد الوصل في زعبيل، بينما أشار إلى أن هذا الانتصار الضخم سيضع «الإمبراطور» في مأزق ويُصعب من مهمته في المرحلة المقبلة.

وقال بوفتيني لـ«الإمارات اليوم»: «إن الوصل حقق انتصاراً مهماً ويدعم اللاعبين معنوياً، ولكن في الوقت نفسه سيزيد من الصعوبات التي سيواجهها الفريق في المباريات المقبلة»، موضحاً: «سنلتقي مع فريق الإمارات مجدداً، السبت المقبل، في الجولة الـ14 من دوري أدنوك للمحترفين، وهي المباراة التي يجب أن نكون حذرين تماماً فيها».

وذكر: «ستكون هناك ردة فعل قوية بالتأكيد من جانب (الصقور)، خصوصاً أن نتيجة مباراة الكأس ستكون مؤثرة بشكل واضح على أداء الفريقين، وبالتحديد على فريق الإمارات الذي سيلعب على أرضه، ولديه رغبة في الرد على هذه الخسارة الكبيرة، إلى جانب أن الفريق يخوض اللقاء بطموحات كبيرة لتعديل وضعه في المسابقة، بينما من جانب الوصل نأمل أن نواصل الانتصارات، ولكن ذلك لن يتحقق سوى من خلال تركيز اللاعبين وتقديم كل ما لديهم، والأهم نسيان نتيجة مباراة الكأس، لأن مباريات الدوري مختلفة، مع الوضع في الحسبان المصادفة التي جعلت الوصل يواجه الإمارات مرة ثانية في ظرف أسبوع واحد».

وأشار المدافع المغربي إلى أن الوصل حقق المطلوب منه، وقال: «تأهلنا إلى ربع نهائي الكأس عن استحقاق، وهو الهدف الأساسي الذي كنا نسعى إلى تحقيقه، بعيداً عن الفوز بنتيجة كبيرة، إذ أرى أن الهدف الأول المبكر الذي جاء في الدقائق الأولى من المباراة، أسهم في تسهيل مهمة الوصل في تحقيق الانتصار والصعود إلى دور الثمانية». وتابع: «المباريات التي تقام بنظام خروج المغلوب تختلف تماماً عن مباريات الدوري، لذلك دخلنا اللقاء بتركيز منذ البداية حتى نتجنب أي سيناريو يصعب من مهمتنا، خصوصاً أن جمهور الوصل يطالبنا بتحقيق شيء كبير في الموسم الحالي».

وأردف: «سنغلق ملف كأس رئيس الدولة، ونعود إلى الدوري، إذ إن الدور الثاني سيبدأ وسط طموحات كبيرة من جميع الأندية، ولكن من جانبنا سنركز على أنفسنا، وعلى كيفية الحفاظ على مردود الفريق الذي ظهر به في النصف الأول من الموسم».

واختتم اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً تصريحاته بقوله: «لدينا ثلاث بطولات ننافس عليها، ولدينا حظوظ في التتويج بها، بتأهلنا إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة، وفوزنا في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي على الوحدة، وتصدرنا لائحة ترتيب الدوري، ولكن الأهم أننا سنتعامل مع كل مباراة كأنها نهائي بطولة، ولن نشتت تركيزنا حتى لا يتأثر أداء اللاعبين في هذه المرحلة المهمة من الموسم».

تفاصيل مهمة

كشف بوفتيني أن المدرب ميلوش ميليوفيتش يركز على تفاصيل مهمة جداً خلال التدريبات، وقال: «الجهاز الفني يقوم بعمل كبير ويهتم بدراسة كل كبيرة وصغيرة في الأندية المنافسة، ونقل المعلومات إلى اللاعبين حول نقاط الضعف التي يمكن أن يستغلها الفريق المنافس، حيث إن الاهتمام بالتفاصيل البسيطة يلعب دوراً مهماً في كيفية تعامل الوصل مع كل مباراة بشكل منفصل».