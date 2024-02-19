أمير هشام: الأهلي لم يتواصل لضم أسامة فيصل

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي لم يتواصل بشكل رسمي مع أسامة فيصل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، لضمه في الصيف المقبل.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "فيصل ضمن اهتمامات الأهلي بالفعل وتحت مراقبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني من أجل تقييمه، ولكن لم يتم التواصل بشكل رسمي أو طلب ضم اللاعب حتى الآن".

وكانت لجنة الإسكاوتنج بالنادي الأهلي قد قررت تجهيز تقرير شامل عن أسامة فيصل مهاجم المنتخب الأوليمبي، والبنك الأهلي، من أجل عرضه على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأحمر.

ويدرك كولر أن أسامة فيصل لديه إمكانيات فنية جيدة، ويعتبر هو المهاجم الأساسي للمنتخب الأوليمبي تحت قيادة روجير ميكالي.

وكان أسامة فيصل قد رحل عن صفوف الزمالك في الفترة الماضية بشكل نهائي، وهو ما تسبب في صدمة للمجلس الحالي برئاسة حسين لبيب.

وأراد الزمالك استعادة أسامة فيصل في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، لكن لم تفلح المحاولات، خاصة بعد تأكدهم من بيع اللاعب إلى البنك الأهلي، وليس على سبيل الإعارة.