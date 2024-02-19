شكرا لقرائتكم خبر عن حاملو بطاقات الاتحاد والأعضاء لهم حق حضور قمة سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن اقتصار حضور قمة ختام الدورة المجمعة الأولى لنهائى دورى سيدات اليد بين الأهلى والزمالك، المحدد لها الخميس المقبل، على حاملى بطاقات الاتحاد وأعضاء كلا الناديين.

وقال عبد المنعم فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن الدورة المجمعة تشهد حضور الـ4 أندية المشاركة فى المنافسة على صالة نادى الشمس.

تنطلق غدا الثلاثاء الدورة المجمعة الأولى لنهائى دورى عمومى سيدات اليد، المحدد لها أيام 20 ، 21 ، 22 فبراير الجارى، على صالة نادى الشمس بدلاً من صالة الزمالك لانشغال الأخير.

تشهد أول أيام المجمعة لقاءات بين كل من: الأهلى مع سموحة والزمالك مع الشمس، بينما يتنافس غدا الأربعاء ،سموحة مع الزمالك والشمس مع الأهلى، وتختتم الدورة المجمعة الأولى بمواجهتى الشمس مع سموحة والزمالك مع الأهلى الخميس .

بينما تقام الدورة المجموعة الثانية فى شهر مارس القادم على صالة النادى صاحب المركز الأولى بالمجمعة الأولى .

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الجزاء حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات