الامارات | السعودية أرجوان تتألق مع الكندي في رالي تبوك تويوتا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكّنت السائقة السعودية أرجوان عمار، بالتعاون مع ملاحها الإماراتي خالد الكندي، من تحقيق المركز الرابع في فئة السيارات سايد باي سايد SSV، في رالي تبوك تويوتا، الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للراليات 2024، محققة إنجازاً جديداً يضاف إلى مسيرتها المميزة.

وعبرت أرجوان عمار عن فخرها للمشاركة باسم المملكة العربية السعودية والخليج في بطولة السعودية تويوتا للراليات 2024، مؤكدة أهمية دعم شابات الوطن والخليج العربي للمشاركة في هذه الرياضة، وأشادت بالجهود المشتركة لجميع أعضاء الفريق، خصوصاً ملاحها الإماراتي خالد الكندي.

وأكدت أرجوان أن المرأة السعودية، والخليجية، قادرة على تحقيق الإنجازات في رياضة المحركات، مشيدة بالدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة لهذا الوطن في جميع المجالات.

وقدّمت أرجوان عمار شكرها للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على التنظيم الرائع والجهود الكبيرة التي بذلتها لتسهيل مشاركة المتسابقين والمتسابقات في فعاليات رالي تبوك تويوتا 2024.