شكرا لقرائتكم خبر «استدامة» تنظم يوما حقليا لدعم التحول نحو الأعلاف الموسمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة «استدامة»، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، يوما حقليا بمنطقة الجوف بعنوان «الأعلاف الموسمية لتحسين الإنتاجية وتعزيز ممارسات الحصاد والتلبين»، بمشاركة عدد من المزارعين والمهتمين بالقطاع الزراعي.

ويستهدف اليوم الحقلي تعزيز كفاءة إنتاج الأعلاف الموسمية، ورفع مستوى تطبيق الممارسات الزراعية المرتبطة بعمليات الحصاد والتلبين، بما يسهم في تحسين جودة الأعلاف وتقليل الفاقد، ورفع كفاءة استخدام الموارد الزراعية.

وشهد البرنامج تقديم عرض علمي وتطبيقي تناول أبرز الممارسات الفنية لزراعة الأعلاف الموسمية، وآليات تحسين الإنتاجية، إضافة إلى استعراض عدد من التطبيقات الميدانية ذات الصلة.

ويأتي تنظيم هذا اليوم الحقلي ضمن أعمال مشروع توطين الأعلاف الذي ينفذه المركز، والهادف إلى تطوير إنتاج الأعلاف محليا، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتمكين المزارعين من تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز استدامة الإنتاج الزراعي.