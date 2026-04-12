شكرا لقرائتكم خبر «استدامة» تنظم يوما حقليا لدعم التحول نحو الأعلاف الموسمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة «استدامة»، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، يوما حقليا بمنطقة الجوف بعنوان «الأعلاف الموسمية لتحسين الإنتاجية وتعزيز ممارسات الحصاد والتلبين»، بمشاركة عدد من المزارعين والمهتمين بالقطاع الزراعي.
ويستهدف اليوم الحقلي تعزيز كفاءة إنتاج الأعلاف الموسمية، ورفع مستوى تطبيق الممارسات الزراعية المرتبطة بعمليات الحصاد والتلبين، بما يسهم في تحسين جودة الأعلاف وتقليل الفاقد، ورفع كفاءة استخدام الموارد الزراعية.
وشهد البرنامج تقديم عرض علمي وتطبيقي تناول أبرز الممارسات الفنية لزراعة الأعلاف الموسمية، وآليات تحسين الإنتاجية، إضافة إلى استعراض عدد من التطبيقات الميدانية ذات الصلة.
ويأتي تنظيم هذا اليوم الحقلي ضمن أعمال مشروع توطين الأعلاف الذي ينفذه المركز، والهادف إلى تطوير إنتاج الأعلاف محليا، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتمكين المزارعين من تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز استدامة الإنتاج الزراعي.
كانت هذه تفاصيل خبر «استدامة» تنظم يوما حقليا
لدعم التحول نحو الأعلاف الموسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.