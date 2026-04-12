مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة ينظم لقاء عن طريقة حساب الزكاة التقديرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينظم مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة، اليوم، لقاء إرشاديا بعنوان «طريقة حساب الزكاة التقديرية»، وذلك ضمن برامجه التوعوية الهادفة إلى رفع الوعي المالي لدى رواد ورائدات الأعمال.

ويتناول اللقاء شرح آلية احتساب الزكاة التقديرية، والتعريف بأهم الممارسات التي تسهم في تعزيز التزام المنشآت بالمتطلبات المالية بكفاءة ووضوح، بما يدعم استقرارها واستدامتها. ويقام اللقاء عند الخامسة مساء بمقر مركز دعم المنشآت في المدينة المنورة، مع إتاحة التسجيل للراغبين عبر حسابات المركز في وسائل التواصل الاجتماعي. ويأتي تنظيم هذا اللقاء ضمن جهود المركز في تمكين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تطوير قدراتهم المالية والإدارية، وتعزيز امتثالهم للأنظمة ذات العلاقة.