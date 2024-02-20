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نتائج مباريات الدورى اليوم الإثنين 19/ 2/ 2024

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم، الإثنين، الموافق 19/ 2/ 2024 إقامة مباراتين من عمر الجولة الثالثة عشرة من مسابقة دورى Nile، حيث استضاف فريق مودرن فيوتشر نظيره المقاولون، وحل الزمالك ضيفًا على الإسماعيلى.

 

التعادل 2 / 2 يحسم مواجهة مودرن فيوتشر والمقاولون العرب فى الدورى

تعادل فريقا مودرن فيوتشر والمقاولون العرب بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد القاهرة الدولى فى الأسبوع الـ13 بالدورى.

 

قمة سلبية بين الإسماعيلى والزمالك فى الظهور الأول لجوزيه جوميز والصفقات

حسم التعادل السلبى قمة أولاد العم بين الإسماعيلى والزمالك التي جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة دوري nile، فى أول لقاء رسمى للبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفارس الأبيض.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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