الامارات | بطولة الشطرنج الخاطف في العين تستقبل 100 لاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت بنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، منافسات بطولة شهر شعبان للشطرنج الخاطف - بليتز، ضمن أجندة شهر فبراير، بمشاركة قياسية بلغت نحو 100 لاعب ولاعبة، من 11 دولة، هي: إنجلترا وروسيا وليتوانيا والهند ونيجيريا والفلبين ومصر وسورية وتونس واليمن والإمارات.

وأكدت الأمين العام المساعد للنادي شيخة الظاهري، أن «الإقبال الكبير على المشاركة في البطولات يعكس الدور الرائد الذي يقوم به النادي في إثراء مجتمع الشطرنج بمدينة العين، وتلبية طموحات اللاعبين في توفير مسابقات عدة لهم تساعدهم على زيادة تصنيفاتهم الدولية، وإتاحة الفرص لهم لممارسة رياضتهم المفضلة في ناديهم المفضل». تقام البطولة من تسع جولات، وفقاً للنظام السويسري خلال يوم واحد ويحصل كل لاعب على زمن تفكير خمس دقائق للمباراة، مع إضافة ثلاث ثوانٍ لكل نقلة من بداية المباراة، ويتصدر قائمة المشاركين المصنف الأول الدولي التونسي مالك الفارابي.