موعد مباراة برشلونة ونابولي اليوم والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفًا ثقيلًا على نظره نابولي الإيطالي في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب دييغو ارماندو مارادونا، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

فريق برشلونة بقيادة المدير الفني تشافي هيرنانديز سيخوض مواجهة اليوم وعينه على الفوز، حيث يريد العملاق الكتالوني العودة إلى إسبانيا بنتيجة إيجابية تقربه خطوة من بطاقة التأهل.

على الجانب الأخر يتسلح فريق نابولي بعاملي الأرض والجمهور من أجل حسم الفوز في مباراة اليوم، وتسهيل مهمته في مباراة العودة والتي ستكون خارج الديار.

موعد مباراة برشلونة ونابولي اليوم :

ستنطلق مباراة برشلونة ضد نابولي في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، 9:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي :

وستذاع مباراة برشلونة ضد نابولي اليوم عبر قناة beIN Sports HD 1 الحاصلة على حقوق بث دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة لعدة قنوات أبرزها Match Football 2 و RMC Sport 1 و LaLiga TV Bar.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 فبراير على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في إسبانيا.