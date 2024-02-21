تشكيل النصر المتوقع أمام الفيحاء اليوم في دوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني لويس كاسترو على تشكيلة النصر النهائية التي سيخوض بها مباراة اليوم ضد الفيحاء، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا.

ويفتح ملعب الأول بارك أبوابه مساء اليوم الأربعاء من أجل استقبال المباراة المرتقبة بين النصر والفيحاء في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

ويستهدف النصر تحقيق بطاقة التأهل إلى الدور التالي، منتشيًا بالفوز الذي حققه بهدف دون رد في مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية يوم 14 من الشهر الجاري.

تشكيل النصر المتوقع أمام الفيحاء اليوم :

حارس المرمى: وليد عبدالله

الدفاع: لاجامي – العمري – لابورت – عزيز

الوسط: أوتافيو – خيبري – بروزوفيتش

الهجوم: أيمن يحيى – رونالدو – ساديو ماني

بينما يأمل فريق الفيحاء تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل وقلب الطاولة على النصر المدكك بالنجوم وإقصاءه من البطولة، واقتناص بطاقة التأهل إلى دور الـ8 من دوري أبطال آسيا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز النصر بهدف دون رد على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

موعد مباراة النصر والفيحاء اليوم والقنوات الناقلة :

ستنطلق مباراة النصر والفيحاء في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قنوات SSC HD بصوت المعلق فهد العتيبي و beIN Sports AFC HD بصوت المعلق خليل البلوشي.