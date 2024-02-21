لمدة ساعة.. عطل فني مفاجئ يؤخر إقلاع بعثة النادي الأهلي إلى غانا

محمد اسماعيل - القاهرة - انتهت أزمة إقلاع بعثة النادي الأهلي، المتجهة إلى غانا، لخوض مباراة ميدياما الغاني، المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وعلم "الخليج 365" أن عطل فني تسبب في تأخير إقلاع طائرة النادي الأهلي، لمدة ساعة، لتغادر الآن بعد انتهاء الأزمة.

وتضم بعثة النادي الأهلي المتجهة إلى غانا كلا من، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، على معلول، كريم الدبيس، محمد هاني، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة"، كريم نيدفيد، مصطفى أبوالخير، حسين الشحات، أنتوني موديست، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، تاو ووسام أبوعلي.

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