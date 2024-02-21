7 من مواليد 2003.. انتظام كهربا في تدريبات المستبعدين من قائمة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - انتظم المستبعدون من قائمة الأهلي المغادرة إلى غانا، في التدريبات التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء، على ستاد مختار التتش بمقر النادي.

وعلم "الخليج 365" أن محمود كهربا شارك في المران الذي شهد وجود 7 لاعبين من فريق مواليد 2003، وكان كهربا اعتذر عن السفر لحضور حفل زفاف شقيقته المقرر له اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس.

وشهد المران ظهور وريندورف أدوم سارباه المدافع الشاب الغاني الذي تم التعاقد معه في يناير الماضي، بالإضافة إلى أحمد عبدالقادر ومحمد الضاوي كريستو وخالد عبدالفتاح وأحمد نبيل كوكا ضمن برامجهم التأهيلية، عمر كمال عبدالواحد والزنفلي بسبب عدم القيد في القائمة الإفريقية.

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