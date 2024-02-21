هدوء وقراءة قرآن.. كيف استقبل نجوم الأهلي عطل طائرتهم المتجهة لغانا؟- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تعرضت طائرة بعثة النادي الأهلي المتجهة إلى غانا لعطل فني تسبب في تأخير عملية الإقلاع لمدة ساعة.

واستقبل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على متن الطائرة، العطل الفني بهدوء، وظهر هذا في الصور التي نشرها الحساب الرسمي للنادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي، كما ظهر كلا من حسين الشحات وكريم فؤاد وأحد أعضاء الجهاز الفني، يقرأون القرآن.

وتضم بعثة النادي الأهلي المتجهة إلى غانا كلا من، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، على معلول، كريم الدبيس، محمد هاني، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة"، كريم نيدفيد، مصطفى أبوالخير، حسين الشحات، أنتوني موديست، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، تاو ووسام أبوعلي.

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