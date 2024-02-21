بايرن ميونيخ يعلن رسمياً الانفصال عن المدرب توماس توخيل بنهاية الموسم

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني اليوم الأربعاء رسمياً الانفصال عن المدرب توماس توخيل بنهاية الموسم الحالي.



وكانت تقارير إعلامية قد أشارت سابقاً إلى أنّ الاتفاق حاصل بين إدارة بايرن ميونيخ والمدرب توماس توخيل على إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين بنهاية الموسم الجاري مهما كانت نتائج الفريق البافاري علماً وأن عقد الألماني كان ينتهي منتصف عام 2025.



وأكّد بايرن النبأ عبر موقعه الإلكتروني وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن إن الفريق سيبدأ نهجاً جديداً الموسم المقبل مع مدرب جديد.



وأضاف "بعد نقاش جيّد وصريح، توصّلنا إلى قرار بإنهاء علاقة العمل بيننا بالتراضي الصيف المقبل. هدفنا السير على نهج جديد مع مدرب جديد لموسم 2024-2025".



وتابع "حتى تحين هذه اللحظة أدعو جميع أفراد النادي إلى بذل قصارى جهدهم لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة في دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني. أحمّل الفريق بأكمله المسؤولية في هذا الصدد".



وبدوره قال توخيل "اتفقنا على إنهاء علاقة العمل بيننا في نهاية هذا الموسم. حتى ذلك الحين، سأواصل بالطبع بذل كل ما بوسعي مع الجهاز الفني لتحقيق أقصى قدر من النجاح".



وبناءً على ذلك سيبحث بايرن عن خليفة لتوخيل الذي تولّى المقاليد الفنية للفريق البافاري في شهر مارس 2023.



وأشرف توخيل (50 عاماً) سابقاً على تدريب عديد الأندية أبرزها بوروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشلسي الإنجليزي.