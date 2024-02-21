بايرن ميونخ يجدد مفاوضاته مع تشابي ألونسو لتدريب الفريق

ياسر رشاد - القاهرة - تواصلت ادارة بايرن ميونخ الالماني بالفعل بممثلي تشابي ألونسو لتولى المهام الفنية للبافاري خلال الميركاتو الصيفي.

ويركز الإسباني الآن بشكل كامل على ليفركوزن، ولا يفكر فتلك الوقت الا التركيز مع مصلحة الفريق بالمسابقة حتى الآن.

علق توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ على رحيله بشكل رسمي عن تدريب الفريق البافاري في نهاية الموسم الجاري.

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني رحيل مدربه توماس توخيل بشكل رسمي في نهاية الموسم الكروي الحالي.

ويعيش بايرن ميونخ فترة صعبة تحت قيادة توخيل بعد تعرضه لثلاث خسائر متتالية في مسابقة الدوري الالماني أمام باير ليفركوزن وبوخوم بالإضافة للسقوط أمام لاتسيو الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.



أكد بايرن ميونخ في بيانه الرسمي رحيل توخيل بالاتفاق المشترك بين الطرفين، مؤكدين أن الهدف الأساسي تحقيق أقصى نجاح ممكن في الموسم الحالي، مضيفًا أن النادي لديه الثقة في مدربه للعبور إلى الدور المقبل من دوري أبطال أوروبا، وتحسن النتائج في مسابقة الدوري الألماني.

وكان بايرن ميونخ أكد اليوم الأربعاء رحيل توخيل عن تدريب الفريق البافاري، بالإتفاق المشترك بين الطرفين، في نهاية الموسم الحالي.

أضاف بايرن في بيانه: أن الهدف الأساسي تحقيق أقصى نجاح ممكن في الموسم الحالي، مضيفا أن النادي لديه الثقة في مدربه للعبور إلى الدور المقبل من دوري أبطال أوروبا، وتحسن النتائج في مسابقة الدوري الألماني.

قال توخيل في تصريحات لموقع بايرن ميونخ الرسمي: أتفقت مع النادي على الرحيل في نهاية الموسم الحالي، وأن هدفنا الحالي تحقيق أفضل نتائج ممكنة في الموسم الجاري، مضيفا: سأواصل بالطبع بذل كل ما بوسعي مع الجهاز الفني لتحقيق أقصى قدر من النجاح.

ويمر بايرن ميونخ بفترة صعبة تحت قيادة توخيل بعد تعرضه لثلاث خسائر متتالية في مسابقة الدوري الالماني أمام باير ليفركوزن وبوخوم بالإضافة للسقوط أمام لاتسيو الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.