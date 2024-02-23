"أوباميانج في الصدارة".. ترتيب هدافي بطولة الدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

انتهت أمس الخميس، منافسات دور الـ32 ببطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج"، والتي تشهد تواجد العديد من الأندية صاحبة التاريخ داخل القارة العجوز، ومن أبرزها فريق ليفربول الإنجليزي.

وحسم 16 فريق الصعود إلى الدور ثمن النهائي ببطولة الدوري الأوروبي، وهم "ليفربول الإنجليزي، ميلان الإيطالي، بايرن ليفركوزن الألماني، أتالانتا الإيطالي، برايتون الإنجليزي، رينجرز الإسكتلندي، سلافيا براغ التشيكي، فياريال الإسباني، وست هام الانجليزي، مارسيليا الفرنسي، سبارتا براج التشيكي، بنفيكا البرتغالي، فرايبورج الألماني، كارباج الأزربيجاني، سبورتنج لشبونة البرتغالي، روما الإيطالي.

ويستعرض موقع الخليج 365 جدول ترتيب هدافي الدوري الأوروبي حتى الآن:

يتصدر الجابوني بيير إيمريك أوباميانج لاعب مارسيليا الفرنسي، قائمة هدافي البطولة برصيد 7 أهداف حتى الآن.

ويتقاسم الثنائي روميلو لوكاكو لاعب روما الإيطالي، جواو بيدرو لاعب برايتون الإنجليزي، المركز الثاني بقائمة هدافي البطولة برصيد 6 أهداف لكلا منهما.

وجاء المركز الثالث من نصيب فيتوس بواينيس، لاعب باناثينايكوس اليوناني برصيد 5 أهداف، متساويا مع اللاعب فيكتور جيكوريس لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي.

ويمتلك النجم المصري محمد صلاح 3 أهداف في البطولة حتى الآن، رفقة فريق ليفربول الإنجليزي.

ويذكر أن اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، هو هداف النسخة الماضية من البطولة برصيد 6 أهداف.

وأصبح النجم الجابوني بير ايمريك اوبامينج، هو الهداف التاريخي لبطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج" برصيد 31 هدفاً، متخطيا الكولومبي رادميل فالكاو صاحب ال 30 هدفاً في البطولة.