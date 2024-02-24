بن تشيلول: مواجهة صلاح في نهائي كأس الرابطة ستكون مثيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أشار الظهير الأيسر لفريق تشيلسي الإنجليزي بن تشيلويل، إلى رغبته الكبيرة في مواجهة محمد صلاح، خلال اللقاء الذي يجمع بين تشيلسي وليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية غداً.

ويلاقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره تشيلسي غداً، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "ويمبلي".

وقال تشيلول في تصريحات نقلتها صحيفة الديلي ميل: "أرغب في مواجهة محمد صلاح في نهائي الكأس في ويمبلي، في حال مشاركة صلاح في اللقاء سيكون الأمر مثيراً للغاية".

وأضاف: "هيبة ومكانة دوري أبطال أوروبا بكل تأكيد أهم من كأس الرابطة، ولكن لمكانة النادي في إنجلترا يعد التتويج بكأس الرابطة أهم من تتويجنا بدوري أبطال أوروبا من قبل".

وتابع: "في حال تمكننا من التتويج بالبطولة، فالأمر سيكون رائعاً بالنسبة لنا ولجماهير، خاصة وأن الفريق مر بفترات صعود وهبوط في المستوى خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى وجود مجموعة شابة من اللاعبين مع الفريق".

وواصل: "عندما جاءت إلى فريق تشيلسي كنت واحداً من ضمن اللاعبين الصغار، ولكن في السنوات الماضية أصبحت واحداً من اللاعبين الكبار داخل صفوف الفريق".

واختتم: "ماوريسيو بوتشيتينو مدرب الفريق يساعد اللاعبين على الظهور دائماً بشكل أفضل، وهو مدرب يبحث عن إخراج أفضل ما يملك اللاعبون".

وكان صلاح قد غاب عن لقاء فريقه الماضي أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة، مع وجود شكوك حول مشاركته في مباراة تشيلسي غداً، ضمن منافسات نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.