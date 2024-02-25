شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر: قرارات مجلس الزمالك تُتخذ بالإقناع ونرفع جميعا شعار إنكار الذات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه تم حل أزمة أحمد فتوح بنوع من الرضا لدى الجماهير، وهذا كان التحدي الأكبر في هذا الملف.

وقال نصر، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس2: "مجلس الزمالك الحالي جاء ليرفع من شأن النادي ويعيد له هيبته، وهناك ملفات ما زالت قيد الدراسة، لكننا نسير بخطى ثابتة فيها".

وأضاف: "نعمل بشعار إنكار الذات، والقرارات داخل المجلس يتم اتخاذها بالإقناع وليس التصويت كما هو مشاع في كل المجالس، وأصبح لدينا 4 رعاة نتيجة إعادة بناء الثقة بين النادي والمعلنين".

وتابع: "إن التخصصات موزعة على أعضاء النادي كل حسب تخصصه، والملفات تمنح عن قناعة أن كل شخص جدير بالملف الذى يناقشه".