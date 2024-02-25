موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في نهائي كأس الرابطة والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، مشاهدة المباراة المنتظرة بين ليفربول ضد تشيلسي، في لقاء حسم بطل كأس الرابطة الإنجليزية لموسم 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع “كورة 365″، موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية “كاراباو”.

وتأهل فريق ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، إلى المباراة النهائية، بعد الفوز على فولهام بنتيجة 3-2، مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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بينما حجز تشيلسي مقعده في نهائي كأس كاراباو، بعد الفوز على ميدلزبره بنتيجة 6-2.

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي

ومن المقرر أن يلتقي البلوز بنظيره الريدز، اليوم الأحد الموافق 25 فبراير الجاري، على ملعب ويمبلي، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي

ومن المقرر أن يتم إذاعة المباراة بيت الفريقين، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس الرابطة الإنجليزية، وذلك على قناة beIN Sports HD 1.

وأسندت شبكة بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد تشيلسي، للمعلق حفيظ دراجي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي

حراسة المرمى: كيليهر.

الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

الوسط: جرافنبرخ، واتارو إندو، ماك أليستر.

الهجوم: هارفي إليوت، كودي جاكبو، لويس دياز.