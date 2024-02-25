شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن نادر: منتخب السلة يضم لاعبين على أعلى مستوى.. وسأنضم لنادٍ مصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث عبد الرحمن نادر، لاعب المنتخب المصري الأول لكرة السلة ولاعب فريق فونيكس الأسترالي، بعد انضمامه لمنتخب مصر. وقال عبد الرحمن نادر، “أنا من محافظة الإسكندرية ولكن بداية مشوارى كانت فى أمريكا، وشاركت مع العديد من الأندية الأمريكية“.

وأضاف، “كان يتم التواصل معى منذ فترة طويلة من أجل انضمام لمنتخب الوطني لكرة السلة، ولكن كان هناك أشياء تمنعنى من التواجد مثل فيروس كورونا، والآن تم إنهاء كل شىء وسأمثل المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة“.

وتابع، “تعرفت على لاعبي المنتخب المصري لأول مرة ولكنى سعيد كثيرًا بمعرفتهم ويتمنى أن يحققوا نتائج جيدة ومميزة خلال الفترة المقبلة.. المنتخب المصري يقدم أداء جيدا خلال التصفيات الأفريقية وجميع اللاعبين على أعلى مستوى، كما أن المدير الفني للمنتخب تحدث معى وأكد أنهم يحتاجوننى خلال الفترة المقبلة، ويجب أن أقدم أداء جيدا وأبذل قصارى جهدى“.

واختتم قائلا، “من المتوقع أن أنضم لنادٍ مصري ولكن فى المستقبل، حيث كنت ألعب مع نادٍ أسترالي وانتهى عقدى، ومازلت أبحث عن نادٍ آخر“.