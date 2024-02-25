شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يستبعد فتوح وعاطف ونفاد من مواجهة أبو سليم الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد الجهاز الفني لفريق الزمالك الثلاثي أحمد فتوح ومحمد عاطف وعبد الرحمن نفاد من قائمة الأبيض لخوض مباراة أبو سليم الليبي، فى السادسة مساء اليوم، الأحد، باستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. ويضم التشكيل كلاً من: حراسة المرمى : محمد عواد. خط الدفاع : عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - سيد عبد الله "نيمار". خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما. خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي. ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي وياسر حمد ومهاب ياسر وترافيس موتيابا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.

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