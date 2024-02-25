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غياب عبد الله السعيد.. جوميز يعلن التشكيل الرسمي للزمالك أمام أبو سليم في الكونفدرالية

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة أبو سليم الليبي، المحدد لها السادسة مساء اليوم، الأحد، باستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - سيد عبد الله "".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي وياسر حمد ومهاب ياسر وترافيس موتيابا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.

ويغيب عن الزمالك عدة لاعبين فى مباراة الليلة، على رأسهم عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر للمشاركة مع أنديتهم السابقة فى النسخة الحالية بالبطولات القارية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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