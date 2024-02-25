شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الزمالك يواصل الضغط على أبو سليم بعد التقدم بهدف منسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من عمر مباراة أبو سليم الليبى والزمالك، التي تجمعهما باستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومازال الفارس الأبيض متقدمًا بهدف دون رد.

وواصل لاعبو الزمالك الضغط على الفريق الليبى فى محاولة لتسجيل الهدف الثانى، بعدما نجح ناصر منسى فى تسجيل هدف التقدم فى الدقيقة 7 من عمر اللقاء.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - سيد عبد الله "نيمار"، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما، خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي وياسر حمد ومهاب ياسر وترافيس موتيابا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، ويحتل أبو سليم المركز الثانى برصيد 9 نقاط، وساجرادا الأنجولى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وسوار الغينى فى المركز الرابع دون نقاط.