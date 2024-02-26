الامارات | العجوز مودريتش يقرّب ريال من اللقب بهدف ثمين أمام إشبيلية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدى البديل المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش ريال مدريد فوزاً ثميناً بتسجيله هدف المباراة الوحيد أمام إشبيلية 1-0، وذلك في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، وسجل مودريتش ابن الـ 38 عاماً والفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2018 هدف اللقاء بعد دقائق من دخوله إلى أرض الملعب بدلا من ناتشو فرنانديس بتسديدة بقدمه اليمنى (81)، ليلهب جماهير ملعب "سانتياغو برنابيو" ويقرّب النادي الملكي من اللقب.

وشهدت المباراة عودة المدافع الأسطوري لريال سيرجيو راموس البالغ 37 عاماً إلى "سانتياغو برنابيو" حيث أمضى 16 موسمًا، إلا أن مودريتش هو من سرق الاضواء.

ورفع ريال رصيده في صدارة الترتيب إلى 65 نقطة متقدماً بفارق 8 نقاط عن وصيفه برشلونة و9 نقاط عن جيرونا مفاجأة الموسم الذي بإمكانه استعادة المركز الثاني وتقليص الفارق مع نادي العاصمة في حال فوزه على أرضه أمام رايو فايكانو الإثنين في ختام منافسات هذه المرحلة.

وحافظ ريال على سجله خاليا من الخسارة في مبارياته السبع الاخيرة في الدوري (5 انتصارات مقابل تعادلين)، يضاف إليها الفوز على لايبزيغ 1-0 في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال أوروبا، واضطر الإيطالي كارلو أنشيلوتي للتعامل مع العديد من الغيابات للاصابة، أبرزها النمسوي دافيد ألابا والانكليزي جود بيلينغهام والحارس البلجيكي تيبو كورتوا وخوسيلو والبرازيلي إيدر ميليتاو. فيما غاب الفرنسي إدواردو كامافينغا ودانيال كارفاخال للإيقاف.