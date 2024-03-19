لاتسيو يعلن تعيين الكرواتي تودور مديرا فنيا خلفا لساري

ياسر رشاد - القاهرة - اعلن نادي لاتسيو روما عن تعيين المدير الفني الكرواتي ايجور تودور ليكون المدير الفني الجديد للفريق السماوي خلفا للمدير الفني الإيطالي ماوريتسو ساري الذي تقدم بأستقالته بعد سلسلة من النتائج المخيبة للأمال .

وكان ايجور تودور الذي سبق له كلاعب التتويج بلقبين للدوري الإيطالي مع نادي اليوفنتوس قد قاد نادي مارسيليا في الدوري الفرنسي كمدير فني وحقق المركز الثالث في الدوري الفرنسي الموسم الماضي بينما تقدم بأستقالته من تدريب الفريق الفرنسي لاسباب شخصية كما ذكر في هذا الوقت .

كما سبق وقاد إيجور تودور فريق فيرونا الإيطالي وقاده الى المركز التاسع في الدوري الإيطالي .

أستقالة ساري

وكان الايطالي ماوريتسيو ساري قد تقدم بأستقالته مطلع الأسبوع الحالي بعدما تواصل تراجع مستوى ونتائج فريق لاتسيو ليقبع الفريق في المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الإيطالي وبعيدا عن المراكز المؤهلة لخوض البطولات الأوربية في الموسم المقبل كما ودع لاتسيو دوري أبطال اوربا الموسم الحالي من دور ثمن النهائي بعد الهزيمة امام بايرن ميونخ .