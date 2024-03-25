فينيسيوس جونيور يشيد بمدافع انجلترا : افضل من واجهت

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد نجم منتخب البرازيل وريال مدريد فينيسيوس جونيور بنجم دفاع منتخب أنجلترا ونادي مانشيستر سيتي الأنجليزي كايل والكر واصفا أياه بالمدافع الأفضل الذي واجهه حتى الان خلال مشواره الكروي .

وكان فينيسيوس جونيور قد قالد منتخب البرازيل لتحقيق الفوز على منتخب انجلترا بهدف مقابل لاشىء سجله لاعب البرازيل أندريك - 17 عاما - بعدما تابع الكرة التي ارتدت من جوردان بيكفورد حارس مرمى منتخب انجلترا من تسديدة فينيسيوس جونيور ليحقق منتخب البرازيل فوزا غاليا ويكون هو اول منتخب يهزم انجلترا على ملعب ويمبلي منذ 21 مباراة دولية خاضها منتخب الأسود الثلاثة على ملعبه .

وقال فينيسيوس جونيور عن كايل والكر : لا شك ان كايل والكر هو افضل مدافع واجهته . كان من المحزن أصابته في المباراة وخروجه في الملعب . اريد دائما مواجهة الافضل وهو حاليا الأفضل على مستوى العالم .

ولم تكن مواجهة فينيسيوس جونيور مع كايل والكر خلال مباراة أنجلترا مع البرازيل هي الاولي بل تواجه الاعبين خلال مباراتي دوري أبطال اوربا الموسم الماضي عندما تعادل الفريقين في سانتياجو بيرنابيو بهدف لكل فريق ثم نجح السيتي في تحقيق فوز ساحق بأربعة اهداف مقابل لاشىء على ملعب الأتحاد في مباراة العودة كما ينتظرهما مواجهتين جديدتين في ربع نهائي دوري أبطال اوربا خلال ايام قليلة عندما يواجه ريال مدريد نظيره مانشيستر سيتي مجددا .

وكان كايل والكر قد غادر معسكر منتخب أنجلترا وعاد الى نادي مانشيستر سيتي لتلقى العلاج الازم لمحاولة اللحاق بمباراة مانشيستر سيتي والارسنال في بطولة الدوري الأنجليزي والتي ستحدد الكثير في صراع الدوري هذا الموسم .