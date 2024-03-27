الامارات | آخر تطورات حالة لاعب منتخب مصر أحمد رفعت.. بعد 16 يوما في العناية المركزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد 16 يوما قضاها لاعب فريق فيوتشر المصري ومنتخب مصر أحمد رفعت في العناية المركز بعد أن تعرض لأزمة قلبية، أعلن نادي مودرن فيوتشر المصري، نقل اللاعب إلى إحدى مستشفيات القاهرة، بعد ختام المرحلة الأولى من علاجه.

وتم وضع أحمد رفعت على أجهزة التنفس الاصطناعي لفترة قاربت الأسبوعين، قبل أن يستفيق وتعمل أجهزته الحيوية بشكل طبيعي، بعد فترة عصيبة، قضاها اللاعب والجمهور المصري والصحف العالمية، بعد أن تعرض للإصابة بسكتة قلبية خلال المباراة التي جمعت فريقه مودرن فيوتشر أمام الاتحاد السكندري في اليوم الأول من شهر رمضان.

ونشر نادي فيوتشر بيانًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها:” بحمد الله وفضله ثم دعوات الشعب المصري يعلن مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس عن ختام المرحلة الأولى لعلاج أحمد رفعت لاعب الفريق الأول والمنتخب الوطني وخروجه من مستشفى زمزم بالإسكندرية ونقله إلى مستشفى وادي النيل بالقاهرة لاستكمال رحلة العلاج والفحوصات".

وأضاف: ”وينتهز نادي مودرن فيوتشر ليشكر جميع الطاقم الطبي الذي قام بعلاج أحمد رفعت خلال الفترة الماضية وبما يدل على كفاءة جميع العاملين بالطاقم الطبي في مصر أعانهم وحفظهم الله".

وإلى الأن لم يصدر التشخيص الحقيقي وسبب الأزمة الصحية التي تعرض لها اللاعب بعد تحدثت تقارير عن شرب القهوة بكثرة قبل المباراة، وتحدث البعض عن نوعا من الفيتامينات، ولكن لم يصدر تقرير طبي معتمد عن الحالة الصحية للاعب.