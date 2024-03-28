"5 لاعبين".. موقف مصابي الأهلي ومدة غياب إمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف إصابات لاعبي الفريق الأول للنادي الأهلي، وفي مقدمتهم الثنائي محمد الشناوي وإمام عاشور.

ويعاني محمد الشناوي من الإصابة بخلع في الكتف، تعرض لها خلال المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية، وفي المقابل تعرض إمام عاشور لنفس الإصابة، خلال المشاركة مع الفراعنة في بطولة كأس العاصمة الودية الماضية.

وقال أحمد شوبير خلال تصريحات تلفزيونية: "من الصعب عودة إمام عاشور للمشاركة مع النادي الأهلي، قبل شهر ونصف على الأقل، بعد خضوعه للجراحة في الأيام الماضية".

أضاف: "محمد الشناوي يواصل التأهيل في ألمانيا، حاليا ومنتظر عودته ما بين شهر ونصف إلى شهرين، في ظل خضوعه للتأهيل".

أكمل: "المالي أليو ديانج وياسر إبراهيم يحتاجوا حوالي 5 أسابيع للعودة مرة أخرى، بينما الفلسطيني وسام أبو علي موقفه لم يتحدد من مباراة العودة أمام سيمبا التنزاني وربما يلحق بالمباراة".

ويستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني غدا الجمعة، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب الأخير في العاصمة دار السلام.

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