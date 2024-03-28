حارس الأهلي: مواجهة سيمبا صعبة.. وهذه نصيحة كولر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد حمزة علاء حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية وصعوبة لقاء سيمبا التنزاني غداً، بدوري أبطال أفريقيا.

وقال علاء في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "بالتأكيد سعيد بما قدمته بمعسكر المنتخب الأولمبي مؤخراً، ولكن تركيزي الآن مع الأهلي ومباراة سيمبا غداً بدوري الأبطال".

وأضاف: "هناك تركيز كبير من قبل جميع اللاعبين، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والفوز باللقاء، من أجل تقليل الضغوطات على لاعبي الفريق خلال مباراة العودة".

وأضاف: "سعيد بثقة جماهير الأهلي في، وفي كل حراس المرمى بالفريق أيضاً، والروح التنافسية بيننا ودعمنا القوي لبعض هو سر الظهور بهذا المستوى المميز لجميع الحراس".

وتابع: "الأجواء في تنزانيا صعبة وبالأخص على ملعب سيمبا، ولكن نصائح كولر دائما تدفعنا للتغلب على هذه الظروف".

واختتم: "كولر ينصحنا دائماً بأن نتخذ جماهير المنافس والظروف حافزاً لنا من أجل إسعاد جماهيرنا، التي تقف بجانبنا في كل الظروف".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره سيمبا التنزاني غداً، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.