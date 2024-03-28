لاعب سيمبا: مستعدون لمواجهة الأهلي.. وهدفنا الصعود إلى الدور المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

علق لاعب سيمبا التنزاني شوماري كابومبي، عن مواجهة فريقه أمام الأهلي، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني غداً، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال كابومبي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مستعدون لخوض مباراة الغد أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، والجميع على أتم الجاهزية لمساعدة الفريق في الخروج بنتيجة إيجابية".

وأضاف: "المباراة لن تكون سهلة، ونسعى لتقديم أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز، وهدفنا هو الصعود إلى نصف نهائي البطولة".

ويستضيف النادي الأهلي فريق سيمبا في مباراة العودة، يوم 5 أبريل المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان الأهلي تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما تمكن من احتلال صدارة ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة.